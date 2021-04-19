За жестокое убийство из-за ревности житель Лозовой приговорен к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в прокуратуре.Лозовский горрайонный суд Харьковской области признал мужчину виновным в умышленном убийстве и краже (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 185 УК Украины) и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.В ходе следствия было установлено, что обвиняемый разорвал отношения со своей сожительницей, однако не смирился с разрывом отношений и начал преследовать экс-жену, требуя восстановления семейной жизни. Свои действия мужчина неоднократно сопровождал угрозами совершить убийство ее избранников или покончить жизнь самоубийством.Узнав что женщина вышла замуж, у обвиняемого на почве ревности возник преступный умысел на лишение жизни ее мужа. Преступник, заранее переодевшись в сменную одежду и обувь, взял с собой кухонный нож и пришел к дому супругов, где устроил ссору и драку с мужчиной своей бывшей сожительницы. Во время ссоры он достал принесенный с собой нож, которым начал наносить удары потерпевшему в область головы, шеи, грудной клетки и живота.Преступник прекратил свои действия только тогда, когда потерпевший, которому было нанесено не менее 42 ножевых ранений, который уже перестал проявлять признаки жизни. Причиной смерти пострадавшего оказалась острая кровопотеря. Также преступник вытащил из кармана убитого телефон, а из дома вынес телевизор. В этот же день преступник был задержан.Во время следствия обвиняемый свою вину не признавал, отрицал умысел на убийство потерпевшего и утверждал, что действовал исключительно в целях самообороны. Однако суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности вины мужчины в совершении инкриминируемого особо тяжкого уголовного преступления. Приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек время апелляционного обжалования.