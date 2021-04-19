Аппарат Ingenuity совершил свой первый полет на Красной планете в понедельник 19 апреля.

19 апреля Ingenuity успешно оторвался от поверхности Марса. Поднявшись на три метра вверх, вертолет завис на месте на 30 секунд и опустился обратно на поверхность. Это событие открыло эпоху авиационных полетов вне Земли.— Мы совершили первый в истории управляемый полет на другой планете. Это открывает дорогу для создания других летательных аппаратов, которые NASA отправит на иные миры Солнечной системы,— рассказала Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.Вертолет Ingenuity стоимостью $85 млн стал первым летательным аппаратом в другом мире и первым на Марсе. Планировалось, что он совершит очень короткий первый полет, достигнет высоты около 3 м, а затем приземлится.Послеполетная пресс-конференция будет проводиться в 14:00 EDT (21:00 по Киеву).Первоначальная дата полета 11 апреля была изменена, поскольку инженеры работали над предполетной проверкой и решением проблемы с последовательностью команд. Марсоход Perseverance будет обеспечивать поддержку во время полетов, фотографирования, сбора данных об окружающей среде и размещения базовой станции.Эта демонстрация технологии проводится при поддержке управлениями миссий NASA по науке, аэронавтике и космическим технологиям. Лаборатория реактивного движения, управляемая для NASA Калифорнийским технологическим институтом в Пасадене, Калифорния, построила и управляет операциями для Ingenuity и марсохода Mars 2020 Perseverance.