Правоохранители четвертые сутки разыскивают 17-летнего жителя Лозовского района Андрея Кизимы.Как сообщили в ювенальной превенции Лозовского районного отделения полиции, парень еще 16 апреля ушел из дома в селе Орелька Лозовского района и до сих пор не вернулся.
Предположительно парень может находиться в Лозовой.
Андрей был одет в зеленый спортивный костюм и черную куртку, обут в белые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Кизимы, просят сообщать по телефонам (095) 944-12-88, (099) 473-07-31 или на спецлинию полиции по номеру 102.