Правоохранители четвертые сутки разыскивают 17-летнего жителя Лозовского района Андрея Кизимы.

Как сообщили в ювенальной превенции Лозовского районного отделения полиции, парень еще 16 апреля ушел из дома в селе Орелька Лозовского района и до сих пор не вернулся.Предположительно парень может находиться в Лозовой.Андрей был одет в зеленый спортивный костюм и черную куртку, обут в белые кроссовки.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Кизимы, просят сообщать по телефонамили на спецлинию полиции по номеру