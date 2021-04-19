Молоко и молочные продукты, особенно сливочное масло, по-прежнему являются лидерами среди пищевых продуктов, которые чаще всего фальсифицируют. Такие данные приводит Госпродпотребслужба.

Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за январь-март провели более трех тысяч проверок и изъяли из обращения более 31 тонны продуктов.Больше всего изъято: молока и молочных продуктов (свыше шести тонн); рыбы (4,7 тонны); мяса птицы (3,3 тонны); мяса и мясопродуктов (более двух тонн).Также принято 49 решений о приостановлении обращения пищевых продуктов. В правоохранительные органы передано 11 дел. Выписаны штрафы на сумму более 1,6 млн грн.Наличие жиров немолочного происхождения – самое распространенное нарушение при производстве сливочного масла. На втором месте по типу нарушений – несоответствие маркировки.Напомним, в декабре 2020 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал шесть производителей молочной продукции за использование маркировки "сливочное масло" и "сыр" на продуктах из растительных жиров и смесей неизвестного происхождения.– Сливочное масло и твердый сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могу входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция не может называться маслом или сыром, – объяснили в АМКУ.