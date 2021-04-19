19 апреля в Лозовой снова отключили водоснабжение.Как сообщили в городском совете, причиной отключения стала очередная авария – седьмая по счету за неделю.
На этот раз аварийная ситуация возникла на канализационном напорном коллекторе от канализационной станции №4.
Помимо Лозовой, воды нет в Домахе и части Панютино.
"Предыдущие порывы на коллекторе были меньше, коммунальщики ликвидировали их без отключений воды", - отметили в горсовете Лозовой.
По данным мэрии, на месте ведутся земельные работы, чтобы выяснить масштаб аварии.
После того как рабочие водоканала доберутся до трубопровода, можно будет дать прогноз, сколько времени понадобится для устранения аварийной ситуации. Из строя вышли обе "нитки" канализационного коллектора.