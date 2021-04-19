С 1 сентября 2021 года в Украине вводятся новые нормы школьного питания. Особое внимание будет уделяться снижению количества потребляемого детьми сахара.

Нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления и отдыха были утверждены на днях и опубликованы на сайте Кабинета министров.– Новые нормы имеют целью сделать школьное питание сбалансированным и полезным для детей. В документе содержится информация о распределении белков, жиров и углеводов, которые должны содержать блюда, предлагаемые школьникам в течение дня, – рассказывают в Министерстве образования и науки Украины. – Особое внимание при организации питания уделяют снижению количества потребленного сахара. Содержание сахаров в пищевых продуктах, предназначенных для продажи в буфетах, торговых аппаратах, предлагаемых школьникам, и в пищевых продуктах, используемых для приготовления готовых блюд, ограничивается на уровне не более 10 граммов на 100 граммов/миллилитров пищевого продукта.Среди других изменений норм, которые заработают с 1 сентября 2021 года, будут следующие:– количество сахара уменьшится в 2–2,5 раза – до 7,5 г на один прием пищи;– количество фруктов увеличится до 100 г на один прием пищи;– количество хлеба на один прием пищи уменьшится с 60–80 г до 30–50 г;– количество мяса увеличится таким образом, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;– количество молочных продуктов увеличится при формировании меню – новыми нормами предусмотрена одна порция молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока, или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.– Важным элементом обеспечения школьников здоровой и безопасной пищей является учет особых диетических потребностей соискателей образования. Так, в зависимости от этих потребностей детей должны обязательно информировать о тех пищевых элементах в составе блюд, которые могут вызвать ухудшение состояния здоровья или аллергическую реакцию, – подчеркивают в МОН.Так, например, соискателям образования с пищевой аллергией на молоко и молочные продукты (в соответствии с медицинской справкой, выданной врачом общей практики – семейным врачом или врачом-педиатром, в которой указаны особые диетические потребности ребенка с установленным диагнозом) для питания предлагаются растительные напитки. А школьникам с подтвержденным диагнозом «целиакия» (непереносимость глютена) должны предлагаться продукты и блюда, не содержащие глютена и его следов – их перечень есть в документе.В учреждениях общего среднего образования для учащихся всех классов независимо от учебной смены должно быть организовано не менее одного раза горячее питание в соответствии с нормами. По заявлению одного из родителей или других законных представителей учащимся могут предоставляться горячие обеды.Реформа внедряется Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.Реформа школьного питания поддерживается всеми регионами: в каждой области действуют региональные планы по созданию надлежащих условий для безопасного питания в учебных заведениях, обеспечивается систематическое обучение персонала, который вовлечен в организацию школьного питания, постоянно совершенствуется организация школьного питания, обеспечивается формирование культуры здорового питания.