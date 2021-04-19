Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На ХАЗе представили нового директора. Им стал Александр Кривоконь, который с января по август 2017-го занимал должность генерального директора на этом заводе. После этого работал президентом ГП «Антонов». Сейчас задолженность по выплате заработной платы работникам составляет больше 253 миллионов. Из-за этого сотрудники предприятия на прошлой неделе перекрывали дорогу. Новый директор пообещал сотрудникам до майских праздников выплатить зарплату за 2 месяца. На заводе стоят самолеты, которые не могут доделать с 2014 года. Нынче заказов у предприятия нет», сказано в информации канала.