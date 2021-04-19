Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Позвольте кому-то постороннему повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство все равно продуктивным не будет – так зачем же мучиться самому и изводить других?Не слишком удачный день для поиска виноватых. Тем более что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь по крайней мере не делать резких движений.Возможно, довольно близкий человек не заслуживает того доверия, которое вы ему оказывали. Лучшее, что можно сделать, так это спокойно и рассудительно принять происходящее. Не время для эмоций.Вы будете удивительно доброжелательны, миролюбивы и готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Вам это удастся, хотя и заработаете репутацию блаженного.Не слишком хороший период для ведения переговоров и прочих деловых бесед, зато идеальный для осуществления уже обговоренных задач. Если придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны.Нынче вы от души повеселитесь, сколь бы скучной ни казалась жизнь поначалу. Любая дверь будет для вас открыта. При решении того или иного вопроса почаще заглядывайте в бумажник. Может, там кроется ответ?Будете чувствовать себя Гулливером среди лилипутов. Все будет казаться вам мелким: и мысли окружающих, и их заботы. Постарайтесь удержаться от желания заявить об этом во всеуслышание.Вы склонны требовать от жизни, а заодно и от себя, слишком многого. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть. Вы будете по достоинству оценены окружающими.Вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако подумайте, в чем причина. Возможно, не стоит сотрясать воздух, а лучше всерьез задуматься над коренными изменениями в собственной жизни.Вы будете озабочены проблемами морально-этического характера. Будьте благоразумны. Помните, что мир, таков, каким мы его делаем – по крайней мере отчасти. И не забывайте, что лучше учиться на чужих ошибках.Вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно подпортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.Не стоит быть излишне подозрительным. В кои-то веки с вами будут совершенно искренни, зачем же все портить, выказывая сомнения? Этот период создан для любви. Используйте его с толком.