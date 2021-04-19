Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Не для слабонервных: мужику пробило ногу мотоблоком.В пгт. Вильча, Харьковской области мужчина 1982 года рождения, пробил себе насквозь ногу лезвием мотоблока. Нога пострадавшего была пробита фрезой во время выполнения хозяйственных работ. На место прибыли сотрудники ГСЧС которые освободили ногу на месте и передали мужчину медикам.Пострадавшего на карете скорой помощи направили в областную клиническую больницу в Харьков», сказано в комментарии к выложенным фото.