СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. На прошлой неделе учения начались в Херсонской, Сумской, Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.По информации ведомства, спецслужбы будут уделять усиленное внимание отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Объекты критической инфраструктуры, в частности энергетической и транспортной системы, будут под усиленной защитой.В этих многоэтапных учениях примут участие сотрудники СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также ГСЧС.Во время проведения учений в некоторых регионах могут ввести особенный режим, который предусматривает: ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей. В СБУ просят людей отнестись с пониманием к таким мерам.14 апреля в Херсонской области начались антитеррористические учения сотрудников Службы безопасности Украины.Учения проводят в условиях максимально приближенных к реальным. Они продлятся до конца мая 2021 года.