16 апреля состоялось зарыбление трех водных объектов на территории Харьковской области.

Как сообщает Харьковский рыбоохранный патруль вселение малька рыбы общим весом 8350 кг осуществлено за счет пользователей специальных товарных рыбных хозяйств.



В Берекское водохранилище, расположенное на территории Лозовского района, выпустили 3400 кг двухлетней рыбы. Толстолобик - 2600 кг (26000 экз.), белый амур - 300 кг (3000 экз.) и карп - 500 кг (5000 экз.). Средний вес мальков составляла 100 граммов.



В Кобзевское водохранилище, что в Красноградском районе, было внушено однолеток рыбы 4200 кг рыбы: толстолобик - 3000 кг (30000 экз.), белый амур - 200 кг (2000 экз.) и карп - 1000 кг (10000 экз.). Средний вес мальков составляла 100 граммов.



В пруд на территории Нововодолажской поселковой территориальной общины села Староверовка было внушено 750 кг рыбы: толстолобик - 500 кг (5000 экз.), белый амур - 50 кг (500 экз.) и карп - 200 кг (2000 экз.). Средний вес мальков составляла 50 граммов.

