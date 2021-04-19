В сети поделились фотографиями состояния "Городской детской клинической больницы № 19". Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

Жительница Дергачей опубликовала фотографии из Городской детской больницы №19, куда ее вместе с ребенком привезли медики скорой помощи.



По словам женщины, в отделении нет горячей воды, острая нехватка розеток и аварийное состояние стен и потолков.



"Попали по Дергачевской скорой в 19 детскую инфекционное отделение...я и мой ребёнок были в шоке...в первом отделении лежим, нет горячей воды, 3 розетки в коридоре на все отделение и покраска падает на голову", -написано в сообщении.