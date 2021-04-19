Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям рекомендует не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие свидетельства относительно действенности вакцин в снижении передачи COVID-19, и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире.

Об этом говорится в решении комитета, опубликованном на сайте ВОЗ, пишет РБК-Украина.



Кроме того, рекомендуется сделать вакцинацию моряков и членов экипажей приоритетной. Особое внимание следует уделять морякам, которые застряли в море и которым запрещено пересекать международные границы.



Ранее сообщалось, что граждане стран Европейского союза, которые выезжают делать прививки от коронавируса в третьи страны, могут не получить сертификат вакцинации в ЕС для дальнейших поездок.