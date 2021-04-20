В Харькове, 20 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Клочковская, 336-а (стояк), пр. Победы, 60 (п. №2, стояк), 62-г (п. №6, стояк), 64 (п. №10), ул. 23 Августа, 59, ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 20.04.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Продольная, 3-б (п. №4, стояк) до 20:00 20.04.21 г.; ул. Продольная, 1-а (п. №4, стояк) до 20:00 21.04.21 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 138 (п. №2) до 20:00 20.04.21 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (кор. №2, п. №2, стояк) до 20:00 20.04.21 г.