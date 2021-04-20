События Трамвайный дрифт на Морозова (видео) Вечерний Харьков 09:19 407 По словам очевидцев, трамвай перекрыл пол дороги на улице Морозова. Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. Читайте также Погода в Харьковской области на 20 апреля В Харьковской области в доме обнаружили целый арсенал оружия Смертельное ДТП на Шевченко: информация спасателей БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Погода в Харьковской области на 20 апреля События 10:19 Лента новостей Погода в Харьковской области на 20 апреля 10:19 В Харьковской области в доме обнаружили целый арсенал оружия 10:04 Смертельное ДТП на Шевченко: информация спасателей 09:49 Противники Коксохима собираются на очередной пикет у суда 09:35 Трамвайный дрифт на Морозова (видео) 09:19 Ситуация с коронавирусом в Харьковской области на 20 апреля 09:03 В Харькове 20 апреля нет воды по таким адресам 08:45