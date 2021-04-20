Акцию проводят под стенами Хозяйственного суда. В связи с карантинными ограничениями каждый участник находится в своей машине.

Напомним, что как стало известно изданию Вечерний Харьков из сообщения Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, разрешение на выбросы загрязняющих веществ предприятию ООО «Коксовый завод «Новомет» выдан благодаря письму Харьковской областной государственной администрации. В ответ на запрос предприятия, в ХОГА сообщили, что от жителей региона не поступали замечания по поводу выдачи заводу разрешения на загрязняющее выбросы.