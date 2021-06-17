Сложно сказать, где не устанавливаются люстры с абажуром, являющиеся практичным дополнением для дизайна интерьера. Они будут выглядеть стильно и оригинально при любом дизайне интерьера, при этом выбор неограничен.

Функционал люстр с абажуром

Разновидности абажуров

текстиль (оптимальный вариант для создания освещения разной степени);

металл (преимущественно используют алюминий и бронзу, к тому же есть возможность создавать самые разнообразные формы);

пластик (простой, долговечный и универсальный в использовании материал);

ротанг (редко встречается, но все же используется там, где необходимо организовать дизайн в стиле кантри).