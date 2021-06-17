Сложно сказать, где не устанавливаются люстры с абажуром, являющиеся практичным дополнением для дизайна интерьера. Они будут выглядеть стильно и оригинально при любом дизайне интерьера, при этом выбор неограничен.Производители постоянно предлагают необычные решения, способствующие решить ту или иную задачу. Для выбора и покупки следует обратиться в интернет-магазине «Brille». Там ассортимент наполнен многочисленными моделями под любые индивидуальные предпочтения.
Функционал люстр с абажуром
Главная задача абажура – это рассеивать свет, создавая особую атмосферу в помещении. Все выбранные люстры с абажуром могу также стать центральным элементом интерьера. Конструкция абажура представляет собой своеобразный колпак, а внутри установлен источник освещения, который скрыт от глаз человека. Такой вариант исполнения и гарантирует самое мягкое рассеивающее освещение.
Разновидности абажуров
Форма, величина и конструкция абажура создает соответствующий формат освещения. Большинство производителей используют такие конструкции, чтобы к нижней части происходило расширение. Разнообразие материалов позволит реализовать любую дизайнерскую задумку. Современные производители используют самые распространенные варианты исполнения:
- текстиль (оптимальный вариант для создания освещения разной степени);
- металл (преимущественно используют алюминий и бронзу, к тому же есть возможность создавать самые разнообразные формы);
- пластик (простой, долговечный и универсальный в использовании материал);
- ротанг (редко встречается, но все же используется там, где необходимо организовать дизайн в стиле кантри).
Ткани без проблем проводят свет, поэтому тканевые абажуры используются чаще всего. Высокая плотность материала интенсивнее глушит свет, поэтому нужно выбирать оптимальный вариант под свои запросы.
Классические люстры с абажуром практичные и долговечные в эксплуатации, они обладают привлекательным дизайном и считаются абсолютно безопасными для глаз. Способствуют также визуальному расширению пространства, что важно в небольших помещениях.
В интернет-магазине «Brille» предложений немало, поэтому с выбором проблем быть не должно. Тем более можно посетить один из 25-и магазинов в городах Украины, чтобы найти доступное решение под свои запросы и предпочтения. Качество каждой люстры подтверждено отзывами и гарантией от производителя.