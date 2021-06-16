Дешевой черешни в этом году в Харькове, как и по всей Украине, ожидать не стоит.

Об этом сообщает SEEDS.Производители черешни в этом году понесли значительные убытки из-за неблагоприятных погодных условий, потому что значительное количество осадков привело к тому, что плоды лопались и теряли товарный вид.Еще в мае стало известно, что около 30% урожая черешни в Мелитополе уничтожила непогода. И хотя после начала сезона цена на эту ягоду несколько снизилась, специалисты считают, что резкого удешевления не будет.- Потери производителей уже составляют от 20 до 80%. Качественной черешни украинского производства в этом году на рынке будет не так много, а цена на нее будет достаточно высокой на протяжении всего сезона, - отметила Татьяна Смирнова, руководитель отдела коммуникаций Ukrainian Berries Association.