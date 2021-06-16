Речь идет о 33 передвижных конструкциях с деревьями и местом для сидения.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр , городской совет планирует установть на площади Свободы в Харькове 33 передвижных конструкции с лавочкой и деревом, на которые власти планируют потратить 315 тысяч гривен за штуку.Соответствующий тендер объявило коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой» на общую сумму в размере 10 миллионов 460 тысяч гривен. Аукцион должен состояться 25 августа на площадке электронных публичных закупок «ProZorro».«Для сравнения, Первомайская центральная районная больница в Харьковской области в начале июня заключила договор на приобретение системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела за 10 миллионов гривен», - сообщили в ХАЦ.