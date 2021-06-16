Во вторник, 15 июня, полицейские провели обыск на территории домовладения 41-летнего мужчины в селе Кочетивка Красноградского района.

Как сообщили в полиции, правоохранители обнаружили и изъяли более 560 растений конопли. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.



Также на прошлой неделе полицейские обнаружили и изъяли 28 кустов конопли у 48-летнего жителя города Красноград. По словам мужчины, растения он выращивал для собственного употребления.



По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до трех лет ограничения свободы.