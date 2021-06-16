За период нерестового запрета инспекторы провели 33 рейда и разоблачили 97 нарушений природоохранного законодательства.
Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле, инспекторы оформили 18 актов обнаружения и изъятия имущества, в том числе 3148 метров сетей, владелец которого не установлен.
За данный период на нарушителей наложили 3094 грн штрафов. Сумма начисленных убытков составляет 88 086 грн. Также 43 дела переданы в суд для привлечения виновных к административной ответственности.
Инспекторы изъяли 458 кг водных биоресурсов, из которых 236 кг — на рынках. Изъяты шесть плавсредств, 65 единиц запрещенных орудий лова, среди которых 2638 метров сетей
За данный период на нарушителей наложили 3094 грн штрафов. Сумма начисленных убытков составляет 88 086 грн. Также 43 дела переданы в суд для привлечения виновных к административной ответственности.
Инспекторы изъяли 458 кг водных биоресурсов, из которых 236 кг — на рынках. Изъяты шесть плавсредств, 65 единиц запрещенных орудий лова, среди которых 2638 метров сетей