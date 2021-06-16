За период нерестового запрета инспекторы провели 33 рейда и разоблачили 97 нарушений природоохранного законодательства.

Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле, инспекторы оформили 18 актов обнаружения и изъятия имущества, в том числе 3148 метров сетей, владелец которого не установлен.



За данный период на нарушителей наложили 3094 грн штрафов. Сумма начисленных убытков составляет 88 086 грн. Также 43 дела переданы в суд для привлечения виновных к административной ответственности.



Инспекторы изъяли 458 кг водных биоресурсов, из которых 236 кг — на рынках. Изъяты шесть плавсредств, 65 единиц запрещенных орудий лова, среди которых 2638 метров сетей