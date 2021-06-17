В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам.

ул. Валентиновская, 62 (стояк), пр. Тракторостроителей, 67 (п. №2, стояк) до 17:00 17.06.21 г., пр. Тракторостроителей, 126-а,б, 128-а,б до 20:00 17.06.21 г.



А также:



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 16 до 20:00 17.06.21 г.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский, 107 (п. №2, стояк) до 17:00 17.06.21 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (кор. №3, п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 17.06.21 г.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17.06.21 г.