В области в течение текущих суток от коронавируса умерло 10 человек. На втором месте Днепропетровская область, где скончались 8 человек.

Как сообщает система мониторинга СНБО Украины за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 96 случаев коронавирусной инфекции, 10 - скончались. Выздоровело - 456.



В Украине 1 188 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки в больницы попал 601 пациент. Выздоровели 4 682 человек, умерли - 55.