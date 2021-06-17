В Двуречной Харьковской области вчера, 16 июня, прошел сильный ливень. В результате с окрестных полей в дома на улице Партизанской полились большие потоки воды и грязи. Подтопленными оказались 26 домов.

Об этом сообщили спасатели.



В 16:22 спасатели отправились на помощь жителям подтопленных домов. Они применили мотопомпу для откачки воды из дренажной канавы. Также проводились работы по отводу потоков воды от домов путем образования новых каналов.



Всего на месте происшествия работали 7 человек. Кроме того, людям помогали преодолеть последствия стихии 2 единицы коммунальной техники и 1 мотопомпа, а также 1 единица техники и 2 мотопомпы сельскохозяйственного предприятия.



К вечеру вода начала спадать.