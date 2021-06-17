В Изюмском районе Харьковской области вчера, 16 июня, разыскивали 14-летнюю девочку.
По данным полиции, в райуправление около 11:30 обратилась жительница села Иванчуковка. Женщина заявила, что ее 14-летняя приемная дочь еще 15 июня поехала в город Изюм и не вернулась. Телефона при себе у девочки не было.
Работники полиции начали поиски несовершеннолетней. Менее чем через час ее местонахождение установили. Как оказалось, она поехала поступать в лицей в городе Изюме, после чего осталась у своих знакомых.
С девочкой проведена профилактическая беседа. Относительно ее опекунов полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Работники полиции начали поиски несовершеннолетней. Менее чем через час ее местонахождение установили. Как оказалось, она поехала поступать в лицей в городе Изюме, после чего осталась у своих знакомых.
С девочкой проведена профилактическая беседа. Относительно ее опекунов полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.