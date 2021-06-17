В Изюмском районе Харьковской области вчера, 16 июня, разыскивали 14-летнюю девочку.

По данным полиции, в райуправление около 11:30 обратилась жительница села Иванчуковка. Женщина заявила, что ее 14-летняя приемная дочь еще 15 июня поехала в город Изюм и не вернулась. Телефона при себе у девочки не было.



Работники полиции начали поиски несовершеннолетней. Менее чем через час ее местонахождение установили. Как оказалось, она поехала поступать в лицей в городе Изюме, после чего осталась у своих знакомых.



С девочкой проведена профилактическая беседа. Относительно ее опекунов полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.