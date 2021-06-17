В эту субботу, 19 июня, ночной полумарафон пройдет по велодорожке, старт и финиш - на Белгородском шоссе, 1.

Как сообщили организаторы, в забегах смогут испытать силы как новички, так и профессионалы, для которых предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и 5 км. К участию в полумарафоне уже зарегистрировались 250 бегунов.



Расписание полумарафона:



18:00 - 20:00 - выдача стартовых пакетов (на месте старта);

20:00 - старт на дистанции 5 км;

21:00 - старт на дистанции 21,097 км;

21:10 - награждение победителей на дистанции 5 км;

00:00 - награждение всех победителей и возрастных групп на дистанции 21,097 км.



Регистрация продолжается до 17 июня.