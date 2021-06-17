На распространении наркотиков посредством так называемых "закладок" попался инспектор управления патрульной полиции в Харьковской области.

Об этом сообщили в патрульной полиции. Инспектора поймали с поличным 12 июня. При задержании у инспектора обнаружили наркотическое вещество.



Как сообщает Police Control Ukraine на своей странице в Facebook, в момент задержания полицейский якобы сам был под действием наркотиков.



Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований. Также проводится служебное расследование.