В наследовании права выступать клубу «Металл» под названием «Металлист» могут возникнуть серьезные проблемы так как в реестре это совсем другое юридическое лицо.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр , ООО «Футбольный клуб «Металлист», бенефициаром которого выступает Александр Ярославский, было зарегистрировано 25 мая текущего года по адресу ул. Клочковская, 67, а единственным учредителем клуба является компания из Днепропетровской области ООО «Трейдвей-23», которая принадлежит бизнесмену.«Что касается ООО «Футбольный клуб« Металл», то это совсем другое юридическое лицо, зарегистрированное в 2019 году. Юридический адрес фирмы - ул. Плехановская, 65. Основателем является Евгений Красников, а директором Александр Ворошилов», - сообщили в ХАЦ.