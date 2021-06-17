В наследовании права выступать клубу «Металл» под названием «Металлист» могут возникнуть серьезные проблемы так как в реестре это совсем другое юридическое лицо.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ООО «Футбольный клуб «Металлист», бенефициаром которого выступает Александр Ярославский, было зарегистрировано 25 мая текущего года по адресу ул. Клочковская, 67, а единственным учредителем клуба является компания из Днепропетровской области ООО «Трейдвей-23», которая принадлежит бизнесмену.

«Что касается ООО «Футбольный клуб« Металл», то это совсем другое юридическое лицо, зарегистрированное в 2019 году. Юридический адрес фирмы - ул. Плехановская, 65. Основателем является Евгений Красников, а директором Александр Ворошилов», - сообщили в ХАЦ.

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