«Приветствую харьковчанина, давнего и надежного друга» – народный депутат Украины лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная поздравила своего израильского коллегу депутата Кнессета Зеэва Элькина, который назначен сразу на три должности в правительстве Израиля.

Депутат Кнессета Зеэв Элькин назначен руководителем трех министерств. Израильского коллегу и друга поздравила Юлия Светличная.– Приветствую харьковчанина, давнего и надежного друга Зеэва Элькина с назначением сразу на три министерские должности в новом правительстве Израиля – министра строительства, министра Иерусалима и министра по связям между правительством и парламентом! – сказала Юлия Светличная.Народный депутат подчеркнула, что укрепление международных отношений с ведущими государствами мира должно быть одним из ключевых приоритетов развития Украины.– Уверена, что с таким сопредседателем Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам экономического сотрудничества подобное сотрудничество имеет хорошие перспективы, – отметила Юлия Светличная.Развитие международных отношений, диверсификация внешней экономической деятельности были приоритетными направлениями в работе Юлии Светличной на посту председателя Харьковской облгосадминистрации. Системную работу по активизации взаимоотношений с Израилем она вела из года в год.– Верю в то, что сотрудничество зависит от умения наладить его на региональном уровне, поэтому был рад приехать, встретиться с госпожой губернатором Юлией Светличной, – отметил в ходе визита в наш регион в 2019 году Зеэв Элькин. – Это не первая наша встреча – мы встречались и в Харькове, и в Израиле. Она очень деловой и энергичный человек...Напомним, родился Зеэв Элькин в Харькове. Изучал математику в Харьковском университете с 1987 по 1990 год. Был активным участником движения «Бней Акива» и стал генеральным секретарем его филиала в Советском Союзе в 1990 году. В декабре того же года он эмигрировал в Израиль. Занимал должность заместителя министра иностранных дел в период с марта 2013-го по июнь 2014-го, затем стал председателем комитета по иностранным делам и обороне Кнессета.