Западные партнеры раскритиковали украинские власти за недостаточные меры для борьбы с коррупцией и реализации судебной реформы.

Как заявляют в посольстве США, на сегодняшний день олигархи и другие интересанты пытаются уничтожить институты, законы и другие достижения, которые ослабляют их политическое и экономическое влияние в Украине.«Одна из важнейших предпосылок успеха этих реформ — независимые эксперты, назначенные международными партнерами Украины, в комиссиях, которые выбирают и проверяют чиновников судебной системы и антикоррупционных органов. Поскольку эти комиссии будут гарантировать, что на должности будущих судей, главы САП и директора НАБУ — то есть тех, кто будет привлекать к ответственности коррупционеров, — будут выбраны кандидаты с высоким профессионализмом и компетентностью», — говорится в заявлении.Американские дипломаты подчеркнули, что кандидаты на указанные должности должны обладать значительным зарубежным опытом, а также не иметь каких-либо предубеждений, конфликта интересов или скрытых планов.«Украинский народ требовал реформ во время Революции Достоинства и голосовал за них снова и снова на выборах. Сейчас время руководству Украины выполнять обещания», — добавили в посольстве США.