По словам эксперта, сегодня есть лишь три кандидата, реально претендующие на победу в выборах мэра Харькова.

Политический эксперт Юрий Чевордов прокомментировал грядущие выборы городского головы Харькова, которые состоятся уже 31 октября.По его мнению, сегодня социология позволяет нам сделать выводы, что есть лишь три человека, которые могут реально претендовать на выборах. Это Добкин, Терехов и Юлия Светличная.«В одних социологиях у Добкина больше, у Терехова – меньше, в других наоборот. Ну правду мы узнаем на выборах. Но, если взять примерно, то у Светличной там до 20%, у них там – до 30%. Борьба будет в этом треугольнике. Все остальные, которые будут участвовать в выборах – это не для "победить"», – комментирует Чевордов.Эксперт отмечает, что в отличие от Терехова, которому приходится сегодня выполнять несвойственную для себя роль лидера и политика, Добкин в этой роли смотрится органичнее, имеет свою позицию и если Юлия Светличная все же будет баллотироваться в мэры Харькова, то во второй тур выйдут она и Михаил Добкин. Тогда, по мнению Юрия Чевордова, у Терехова не будет шансов. Если же Светличная не пойдет, то это будут выборы между Тереховым и Добкиным.