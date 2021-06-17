Украинская компания Mosqitter, которая разработала интеллектуальную экологическую систему борьбы с комарами, победила от Украины на инвестиционном саммите SelectUSA, сообщает посольство США в Украине в Фейсбуке.

Об этом сообщает Укринформ.«Поздравляем победителя от Украины в SelectUSA Summit Industry Pitching Session. Более 200 компаний подали заявки на участие в одной из девяти питчинг-сессий, и Mosqitter получил высокие награды!», — сообщило посольство.Отмечается, что уникальная интеллектуальная экологическая система борьбы с комарами Mosqitter направлена на уменьшение риска инфекционных заболеваний, таких как малярия, вирус Зика, денге, восточный энцефаломиелит, вирус Чикунгунья и др. на больших и открытых территориях путем ликвидации комаров. Следующим шагом Mosqitter будет продолжение деятельности на американском рынке.По информации Mosqitter, система использует ественные приманки, такие как СО2, свет и тепло, имитирующие живое существо. Приборы привлекают самок комаров, которые переносят болезни, и устраняют их внутри устройства. Для приманки комаров не используются вредные химикаты.Инвестиционный саммит SelectUSA — это мероприятие наивысшего уровня, посвященное продвижению прямых иностранных инвестиций в США. Инвестиционный саммит играет важную роль в привлечении инвестиций в бизнес и создании рабочих мест, повышении осведомленности о широком спектре инвестиционных возможностей и обеспечении необходимых связей между инвесторами и организациями экономического развития США (EDO).