В Харькове – 50 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 17 июня в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 148 121 случай заболевания COVID-19, 2 301 человек находится под медицинским наблюдением, 142 364 пациента выздоровели, 3 456 - умерли.По состоянию на 17 июня, в области за сутки первой дозой вакцины привито 3 200 человек, второй дозой – 1 051. Всего с начала вакцинации сделано 111 544 прививки, 18 399 человек вакцинацию завершили.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17 июня в Украине зафиксировано 1 188 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 227 225 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 51 902 человека умерли, 2 145 660 - выздоровели.Согласно Постановлению Кабинета министров Украины, с 17 июня 2021 года на территории Украины устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности, однако запрещается пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в т.ч. респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и т.д.