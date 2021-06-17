Дочь уезжает на заработки за границу. Внука оставляет нам. Ему через год идти в школу. Говорят, что сейчас ребенка зачисляют в школу по месту прописки? Внук прописан в другом районе города – у дочери. Возить его туда в школу мы не сможем... Галина Николаевна

Как разъяснили в центре предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об образовании» ребенок может зачисляться в школу по месту его фактического проживания. Каждый ребенок может пойти в школу, ближайшую к его месту жительства, которая закреплена за этой территорией – без тестов, собеседований или других испытаний. Для первоочередного зачисления надо только подтвердить место проживания одним из документов. Их перечень закреплен в Постановлении КМУ № 684 «Об утверждении Порядка ведения учета детей дошкольного, школьного возраста и учащихся».В частности, подтвердить место проживания ребенка можно следующими документами:– паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка или законных представителей;– справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей или законных представителей;– справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;– документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье;– решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания;– документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма / поднайма / аренды и т.п.), заключенный между физическими лицами (при условии его регистрации или нотариального удостоверения) или между юридическим и физическим лицами, в том числе по использованию комнатой в общежитии;– справка о прохождении службы в воинской части;– акт обследования условий проживания.Указанный перечень документов не является исчерпывающим. Подтверждением также может быть другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка и /или одного из его родителей или законных представителей.Принимая такой документ, директор школы должен убедиться, что он:– содержит информацию, которая подтверждает или удостоверяет место проживания ребенка или его родителей (одного из родителей) на территории обслуживания соответствующего учреждения общего среднего образования;– составлен, выдан или заверен лицом, уполномоченным на это в соответствии с законом;– имеет форму и реквизиты, предусмотренные соответствующим нормативно-правовым актом.Ребенок не обязан, а имеет право учиться в учебном заведении, на территории обслуживания которого он проживает. И такое его право гарантировано Законом Украины «Об образовании».