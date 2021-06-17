Правоохранители устанавливают обстоятельства падения 17-летнего молодого человека из кабинки канатной дороги, которая двигалась над проезжей частью. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии в больнице.

Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, расположенных вдоль канатной дороги, полицейские установили, что за несколько минут до падения юноша бросил свой рюкзак приятелю, который находился внизу, а потом решил выпрыгнуть сам, однако не удержался и упал на проезжую часть улицы Новгородской – кабина в этот момент проезжала над автомобильной дорогой. Кроме того, на упавшего с высоты парня наехал неустановленный автомобиль белого цвета. Водитель с места происшествия скрылся, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.Сообщается, что, по словам друзей пострадавшего, которые ехали в соседних кабинках канатной дороги, их приятель решил по дороге сфотографироваться, однако не удержался и упал.С места происшествия его увезли в больницу. Сейчас медики оценивают его состояние как тяжелое. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом бедра и плеча.По словам спикера горсовета Юрия Сидоренко, пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за тяжелых травм ему пока невозможно сделать томографию.Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1. ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».