Возле магазина Novus на Броварском проспекте в Киеве заметили пожилую женщину, которая просит у прохожих милостыню, а потом делает покупки на сумму около тысячи гривен и уезжает домой на такси.

Соответствующее видео было опубликовано в сообществе Киев Оперативный в Facebook.«Иду в магазин и вижу, стоит бабушка с телегой и кульками просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир с Novus сказал, что она „постоянный клиент“ и просит оплатить покупки. Со слов кассира — 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то, что неравнодушные люди дают», — рассказал автор видео.Сама женщина, судя по всему, ничего предосудительного в своих действиях не видит.«Помог бы бабе. Баба потратилась», — ответила она на упреки мужчины, после чего села в такси и уехала.