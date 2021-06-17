Распространение в Украине штамма коронавируса "Дельта", или так называемого индийского штамма может начаться с восточных регионов, в частности с Харькова.

Как сообщается на сайте Национальной академии наук Украины, учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения Covid-19 может начаться с востока Украины. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени. Ученые также говорят, что новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в выражении нагрузки на больницы."В России сейчас наблюдается стремительный рост заболеваемости, который сконцентрирован в двух крупнейших мегаполисах страны – Москве и Санкт-Петербурге. Число случаев болезни в Москве за последнюю неделю удвоилось. Штамм "Дельта" больше всего распространился именно в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: России, Португалии и Великобритании. Отдельно отметим, что стремительный рост заболеваемости наблюдается в Великобритании, несмотря на то что 60% населения вакцинировано", – говорится в сообщении НАНУ.По мнению ученых, следует рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля штамма "Дельта".