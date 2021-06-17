События Харьковчанин показал, какого цвета горячая вода течет у него из крана (видео) Вечерний Харьков 17.06.2021 756 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Горячая вода на Северной Салтовке - 4», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также В воскресенье в Харькове ограничат движение возле стадиона «Металлист» Сегодня не стоит ехать на машине в центр Харькова По ночам полицейские становятся художниками (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В воскресенье в Харькове ограничат движение возле стадиона «Металлист» События 14:23 Лента новостей В воскресенье в Харькове ограничат движение возле стадиона «Металлист» 14:23 Сегодня не стоит ехать на машине в центр Харькова 12:40 По ночам полицейские становятся художниками (фото) 11:02 В Блоке Светличной поздравили украинских фермеров 11:00 Харьковская область снова лидирует по суточной смертности от COVID-19 09:27 В Харькове временно запретили движение транспорта на части Салтовского шоссе 09:21 В Купянске силой разогнали митинг против закрытия гимназии (видео) 09:12