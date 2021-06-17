Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Горячая вода на Северной Салтовке - 4», сказано в комментарии к выложенному видео.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В воскресенье в Харькове ограничат движение возле стадиона «Металлист»

События