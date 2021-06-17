Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Так, по состоянию на 12 часов 17 июня по данным экстренных сообщений из больниц №31 и №19 (детская) зарегистрировано 25 случаев заболевания, среди которых 19 взрослых и шесть детей.Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз - гастроэнтероколит, средней степени тяжести. По данным предварительного эпидемиологического расследования, заболевшие связывают отравление с едой из кафе."С целью локализации и ликвидации вспышки проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении