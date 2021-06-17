Компания Нафтогаз повысила цену на газ в июне до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба компании."Месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана Фиксированный, цель которого - защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке. Так, цена газа в тарифном плане Месячный в июне составляет 11,94 грн за куб. м, в то время как клиенты ГК Нафтогаз Украины в рамках годового тарифного плана Фиксированный имеют одну из самых выгодных цен на газ - 7,96 грн за куб. м.", - говорится в сообщении.В компании отметили, что подключение к тарифному плану Месячный происходит только по желанию клиента. А в целом все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане.