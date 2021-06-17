Представители Первомайского центра первичной медико-санитарной помощи провели первый этап вакцинации персонала государственного учреждения «Первомайская исправительная колония (№117)» вакциной CoronaVac.

Перед проведением вакцинации до персонала учреждения была доведена информация о возможных противопоказаниях, а также эффективность прививок против Covid-19, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Из 195 сотрудников учреждения изъявили желание и прошли вакцинацию 43 человека. Вакцинации проводилось по добровольному согласию.