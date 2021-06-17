Наша семья попала в категорию малообеспеченных. Скажите, как определятся размер государственной помощи малообеспеченным семьям? Сколько он составляет в этом году? Нина Викторовна

Как разъяснили в Минсоцполитики, размер государственной социальной помощи определяется как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Законами о государственном бюджете Украины ежегодно устанавливается уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения государственной социальной помощи.В 2021 году он составляет:– для трудоспособных лиц – 35% прожиточного минимума (с января – 794,50 грн, с июля – 832,65 грн, с декабря – 868,35 грн);– для детей до 6 лет – 130% прожиточного минимума (с января – 2 497,30 грн, с июля – 2 616,90 грн, с декабря – 2 730,00 грн);– для детей от 6 до 18 лет – 130% прожиточного минимума (с января – 3 113,50 грн, с июля – 3 263,00 грн, с декабря – 3 403,40 грн);– для лиц, утративших трудоспособность, – 100% прожиточного минимума (с января – 1 769,00 грн, с июля – 1 854,00 грн, с декабря – 1 934,00 гривны).Приведем пример расчета пособия малообеспеченным семьям в 2021 году.Семья состоит из 4 человек (мужчина состоит на учете в центре занятости как безработный, жена находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и двое детей 10 и 2 года) обратилась за назначением пособия малообеспеченным семьям в марте 2021 года.Совокупный доход семьи за два квартала, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия, составляет 11 160 грн (6 000 грн – пособие по безработице + 5 160 грн – помощь при рождении ребенка), среднемесячный совокупный доход составляет – 11 160 : 6 мес. = 1 860 гривен.Уровень обеспечения прожиточного минимума составляет:– для мужа – 794,50 грн;– для жены – 794,50 грн;– для ребенка в возрасте до 6 лет – 2 497,30 грн;– для ребенка в возрасте 10 лет – 3 113,50 грн.Уровень обеспечения прожиточного минимума семьи составляет 7 199,80 гривен. Размер пособия составляет 7 199,80 грн – 1860 грн = 5 339,80 гривны.Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям – это ежемесячная помощь, предоставляемая малообеспеченным семьям в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.