Два ресторана на улице Квитки-Основьяненко, где по предварительным данным отравились посетители, закрыли для проверки Госпродпотребслужбой.

Как сообщили "Суспільному" городские власти пострадавшие накануне ели суши в ресторанах "Мафия" и "Якитория".



Так, почувствовали себя плохо 34 человека, сейчас в больницах в состоянии средней тяжести находится 25 из них.



Массовое отравление людей расследуют правоохранители, также открыто уголовное производство.



Напоминаем, зарегистрировано 25 случаев заболевания, среди которых 19 взрослых и шесть детей. Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз - гастроэнтероколит, средней степени тяжести. По данным предварительного эпидемиологического расследования, заболевшие связывают отравление с едой из кафе.