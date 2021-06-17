Вчера, 16 июня харьковские пиротехники обезвредили 20 боеприпасов Второй мировой войны.

По данным спсателей, были уничтожены четыре артснаряда калибра 76 и 45 мм, которые нашли в лесу в 4 км от поселка Тарановка Змиевского района; десять минометных мин калибра 50 и 81 мм, которые обнаружили в Волчанском и Змиевском районах; шесть стандартных немецких зарядов, которые изъяли в Богодуховском районе.



Все боеприпасы ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.