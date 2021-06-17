В г. Лозовая, Харьковской области в квартире загорелся холодильник, по предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания электросети.

Как сообщили спасатели, вызов поступил 17 июня, в 7:44.



На ликвидацию пожара направили спасателей 24-й пожарно-спасательной части на пожарной автоцистерне и автолестнице. По прибытию пожарных на место происшествия стало известно, что на кухне горит холодильник на площади 2 кв.м.



В 8:00 пожар был локализован, в 8:33 — полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электросети холодильника.