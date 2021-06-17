В Харьковской областной филармонии проходит концерт- закрытие KharkivMusicFest. Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

В программе - самая известная симфония Бетховена - симфония номер 9 и премьера в Харькове "Страстей по Тарасу" Евгения Станковича.



Исполняет произведения самый известный хоровой коллектив Украины - Национальная хоровая капелла "Думка" и главный оркестр страны - Национальный симфонический оркестр Украины.

