В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам.

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-д (п. №3, стояк) до 17:00 18.06.21 г.; пр. Тракторостроителей, 63 (п. №3), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 30-б (п. №3, стояк), ул. Светлая, 49 (п. №3, стояк) до 20:00 18.06.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильевский (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с) до 20:00 18.06.21 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 3 (п. №1) до 20:00 18.06.21 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (кор. №3, п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №4) до 17:00 18.06.21 г.



Холодногорский район:

ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №3, стояк) до 16:00 18.06.21 г.; ул. Ильинская, 63 (п. №5, стояк) до 17:00 18.06.21 г.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), ул. Деревянко, 11 (п. №3-4), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Сумская, 47 (п. №3) до 20:00 18.06.21 г.