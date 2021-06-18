В области в течение текущих суток от коронавируса умерло 9 человек. Это самая большая смертность по стране.

Как сообщает система мониторинга СНБО Украины за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 54 случаев коронавирусной инфекции, 9 - скончались. Выздоровело - 237.



В Украине 967 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки в больницы попали 585 пациентов. Выздоровели 2 312 человек, умерли — 50.