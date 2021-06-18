Сборная Украины по футболу обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1 в рамках Чемпионата Европы по футболу Евро-2020. Матч состоялся на Национальном стадионе в Бухаресте.

Украинская команда забила уже на 29 минуте игры – голом отличился Андрей Ярмоленко. Игрок лондонского "Вест Хэма" переправил мяч в ворота после паса пяткой от Караваева – тот сделал передачу после навеса с углового (1:0), пишет "Лига.нет".



Украина обыграла Северную Македонию и по статистике матча: 17 ударов по воротам против 14, владение мячом – 53% на 47%.