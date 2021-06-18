В Богодуховскойм районе, Харьковской области спасатели достали из воды тела 2-х погибших подростков и взрослого мужчины.

По данным спасателей, тела двух подростков вытащили из воды реки Мерла 17 июня. Несчастный случай произошел в селе Колонтаево у шлюз-регулятора.



Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются обстоятельства данного происшествия.



Кроме того, в этот же день водолазы нашли и достали тело 62-летнего мужчины с Печенежского водохранилища. Этот несчастный случай произошел вблизи села Мартовое Чугуевского района у плотины.



Всего на сегодняшний день в Харьковской области с начала года на водоемах утонуло 17 человек, 4 из которых дети. Еще 1 человек считается пропавшим без вести.



"Уважаемые граждане! В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственные!",- отметили спасатели.